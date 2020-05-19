2020-05-19T08:54:46+03:00
Происшествия

В Твери водитель на легковушке сбил пешехода и скрылся

Пострадавший обратился в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель с места ДТП скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель с места ДТП скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 18 мая, на ул. Софьи Перовской, в районе дома №9 в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "ЛАДА 219070", наехал на 24-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен. Водитель с места ДТП скрылся, позже его нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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