2020-05-18T22:24:50+03:00
Общество

Еще несколько объектов включат в программу ремонта дорог в Тверской области

Это мост и подъездные трассы к крупным комплексам, которые строятся в регионе
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор провел совещание, посвященное ремонту дорог. Фото: ПТОГубернатор провел совещание, посвященное ремонту дорог. Фото: ПТО
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На совещании, которое 18 мая провел губернатор Игорь Руденя, решено включить дополнительные объекты в областную программу дорожных работ в 2020-2022 годах.

Это мост через реку Большая Лоча в Ржеве, подъездные пути к крупным агрокомплексам, создаваемым в Бежецком районе и Кашинском городском округе компаниями «Румелко-Агро» и «Коралл». Еще один объект - это дорога к строящемуся логистическому комплексу АО «ТК Альфа» в Калининском районе. Там 13 мая побывал губернатор.

В регионе будет продолжена реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, запланированы ремонтные работы на дорогах Осташков – Волговерховье, Конаково – Дулово – Высоково, Верханово – Коровино в Конаковском районе и других направлениях.

Также на совещании озвучены планы по будущим ремонтам мостов в Бологовском, Торжокском, Калининском, Рамешковском районах, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.

В этом году дорожные работы запланированы на свыше 480 км региональных автотрасс. Из них 153 км будут ремонтировать по нацпроекту. В 2019-м по нему привели в порядок 104 км трасс.

В областном Дорожном фонде сегодня аккумулировано больше 11,5 млрд рублей.

Всего в регионе до 2023 года планируется отремонтировать более 1800 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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