Экзотическая утка заплыла на кимрский водоем в Тверской области

18 Май 2020 2020-05-18T21:27:03+03:00

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На водоеме в районе железнодорожной станции Савёлово в Кимрах Тверской области появилась экзотическая птица. Самец редкой утки-мандаринки, невесть как очутившийся в наших широтах, удивил местных жителей.

- Очень красивая уточка в Савёлово, - делятся фотографиями селезня подписчики сообщества "Подслушано Кимры" в соцсети и отмечают, что утка редкой красоты, чувствует себя она на водоеме достаточно вольготно, ее кормят вместе с другими птицами.

"Мандариновая утка" или "китайская утка" имеет яркий окрас, отсюда и ее название. Узнать самца можно по хохолку на голове. Он более яркий, чем самка. Обитает птица в Восточной Азии, Европе, в России ее можно встретить на Дальнем Востоке. На севере ареала мандаринка является перелётной птицей: территорию РФ взрослые особи и молодняк обычно покидают к концу сентября.

Как экзотическую птицу занесло в Тверскую область, остается только догадываться. Но стоит отметить, что птица занесена в Красную книгу России как редкий вид. Охота на нее запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU