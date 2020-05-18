2020-05-18T21:06:52+03:00
Происшествия

Баню пенсионерки обокрали в Тверской области

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержали полицейские Фото: архив "КП"Подозреваемого в краже задержали полицейские Фото: архив "КП"
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В полицию с заявлением о краже обратилась 72-летняя местная жительница Вышневолоцкого городского округа.

Женщина сообщила, что в отсутствие хозяев неизвестный проник в помещение бани, расположенной у дома по месту жительства, и похитил имущество.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта краденого.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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