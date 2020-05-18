Баню пенсионерки обокрали в Тверской области
В полицию с заявлением о краже обратилась 72-летняя местная жительница Вышневолоцкого городского округа.
Женщина сообщила, что в отсутствие хозяев неизвестный проник в помещение бани, расположенной у дома по месту жительства, и похитил имущество.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта краденого.
В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном.
За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU