2020-05-18T19:23:31+03:00
Звезды

Тверские музеи отмечают свой профессиональный праздник

А Музей тверского быта еще и юбилей
Ирина ТАРАСОВА
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Музей тверского быта отмечает 50-летие. Фото: ТГОММузей тверского быта отмечает 50-летие. Фото: ТГОМ
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18 мая все музеи мира, в том числе и тверские, отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев.

А для Музея тверского быта он стал даже двойным.

– Международный день музеев мы, музейщики, отмечаем с 1977 года. Май – месяц богатый на праздники для всех россиян, а для Музея тверского быта этот месяц оказался особенно щедрым. У на не только профессиональный праздник, но и день рождения нашего Музея, открытие которого состоялось 8 мая 1970 года. То есть нам ровно 50 лет! - написала на своей страничке Вконтакте заведующая Музеем тверского быта Елена Задонская.

В день праздника и в честь юбилея Музей тверского быта представляет вниманию посетителей рассказ о некоторых экспонатах из своей коллекции. Такой возможности провести экскурсию для огромной аудитории в удобное для каждого посетителя время ещё не было!

Музей тверского быта. Виртуальная экскурсия в Международный день музеев .

ИСТОЧНИК KP.RU

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