Что творят медвежата на прогулке показал Центр спасения медвежат-сирот из Тверской области

18 Май 2020 2020-05-18T19:04:20+03:00

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Малыши-медвежата бегают и кувыркаются, пробуют на зуб веточки и корешки, лазают по деревьям - забавные медвежьи будни запечатлели на видео учёные Центра спасения медвежат-сирот. В кадре старшая группа этого года: Балу, Боня и Буян, Веня, Веста, Маша, Псковушка, Даня и Даша.

Напомним, воспитанников 2020 года недавно окончательно поделили на две группы - старшую и младшую. Всего под опекой Центра сегодня семнадцать косолапых. Они привезены из разных областей страны. Каждый по какой-то причине лишился мамы-медведицы.

В Центре спасения медвежат-сирот на биостанции «Чистый лес» научную работу ведёт семья Пажетновых во главе с Валентином Сергеевичем Пажетновым, автором уникальной методики взращивания медвежат-сирот. Благодаря его разработкам косолапые становятся полноценными лесными жителями. Как только они достаточно окрепнут и немного повзрослеют, их выпускают на волю, там, где когда-то подобрали.

А пока мишки растут за ними очень весело наблюдать:

Центр спасения медвежат-сирот: Старшая группа на прогулке. Тверская область..Веня, Веста, Балу, Буян, Боня, Маша, Псковушка, Даня и Даша дружно проводят время вместе. Видео: orphan-bear.org

ИСТОЧНИК KP.RU