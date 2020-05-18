В Тверской области из-за коронавируса продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ

18 Май 2020 2020-05-18T19:03:30+03:00

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В связи с пандемией правительством региона принимается ряд мер по облегчению жизни граждан в нынешних непростых условиях. Одной из них стало автоматическое продление субсидии на квартплату и коммунальные услуги. Жителям Верхневолжья, которые имеют на нее право, не придётся тащиться в МФЦ и писать там заявление.

Как сообщает областное правительство, жилищная субсидия автоматически назначена для свыше 10700 семей региона.

Это значит, что даже если срок предоставления субсидии на плату за квартиру и услуги ЖКХ в этом году истекает с 1 апреля по 1 октября, она будет предоставлена еще на шесть месяцев вперёд. Без всяких заявлений.

В 2020 году в областном бюджете на жилищные субсидии заложено 924,8 млн рублей. Из них более 404 млн уже выплачено гражданам. Эти средства помогли уже свыше 49 тыс. тверских семей.

Не нужно писать заявлений гражданам и на получение еще ряда соцвыплат, связанных с детьми.

Так, с 1 апреля по 1 октября (включительно) автоматически назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Размер выплаты в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году – 11 399,09 рублей. На данный момент пособие продлено 1 186 семьям. Всего оно предоставлено 5 590 семьям Тверской области на общую сумму 256,1 млн руб. Общий объем финансирования данной меры поддержки в 2020 году за счет средств федерального бюджета составляет свыше 1,2 млрд рублей.

Также без всяких заявлений до 1 октября продлеваются выплаты для семей на рождение (усыновлении) третьего и последующих детей. Тоже самое касается соцвыплат беременным женщинам на питание.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Путина в эпоху коронавируса введен еще ряд выплат: по 10 тыс. рублей (один раз) на каждого ребёнка от трех до 16 лет, и по 5 тысяч (ежемесячно с апреля по июнь) - на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, это беспрецедентные и исключительно актуальные решения главы государства.

В нашем регионе эти выплаты должны предоставить более 200 тыс семей.

Добавим, что с 1 июня 2020 года в Тверской области также начнут выплачивать пособия на детей от трёх до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU