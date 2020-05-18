2020-05-18T18:15:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери незаконно торговали вейпами, кальянами и спортивным питанием

Торговые точки работали в нарушение правил режима ограничений
Виктория ТУШКОВА
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В Твери закрыли два магазина, работавших незаконно. Они продавали курительные принадлежности и спортивное питание. Фото: администрация ТвериВ Твери закрыли два магазина, работавших незаконно. Они продавали курительные принадлежности и спортивное питание. Фото: администрация Твери
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В Твери продолжают действовать ограничения режима повышенной готовности, введённые в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Соблюдение ограничений и запретов предпринимателями контролируют специалисты департамента экономического развития администрации города.

Нарушения периодически находят. Так, прямо в центре Твери работал магазин, продающий вейпы, кальяны и другие курительные принадлежности. Подобным магазинам на настоящий момент в Тверской области доступна лишь дистанционная торговля.

После разговора с проверяющими, предприниматель закрыл магазин добровольно.

А в одном из больших ТЦ обнаружили открытым магазин спортивного питания - биодобавок, белковых коктейлей и прочего. Как рассказали в городской администрации, предприниматель считал, что его товар относится к продуктам питания.

Тем самым он нарушил дважды - во-первых, таким товаром сейчас можно торговать тоже лишь дистанционно, а во-вторых, на настоящий момент запрещена торговля в торговых центрах площадью свыше 400 кв.м. Сейчас данный магазин закрыт.

Кстати, по статье 20.6.1 КоАП нарушение подобных ограничений предпринимателями при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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