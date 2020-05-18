2020-05-18T17:35:57+03:00
Экономика

В Тверской области стали строить на 48,8% больше жилья

Регион попал на 31-ю строчку рейтинга субъектов РФ по вводу жилья
Виктория ТУШКОВА
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В расчёте на одного человека в Тверской области за 2019 год было введено 0,500 кв.м. жилплощади.В расчёте на одного человека в Тверской области за 2019 год было введено 0,500 кв.м. жилплощади.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверская область оказалась на 31-м месте рейтинга российских регионов по вводу жилья, за 2019 год у нас было введено на 48,8% больше жилья, чем годом ранее. В расчёте на одного человека в Тверской области за 2019 год было введено 0,500 кв.м. жилплощади. А цены на жильё к концу 2019 года по сравнению с концом 2018-го у нас выросли на 4,7%.

Подсчёты, отталкиваясь от данных Росстата, произвели аналитики "РИА Рейтинг". В среднем по стране на одного человека за год было введено 0,541 кв.м. жилплощади, а цены на первичном рынке выросли на 8%.

Больше всего жилплощади было введено в Ленинградской (1,307 кв.м на человека), Московской (1,104 кв.м) и Липецкой областях (1,100 кв.м). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (0,26 кв.м), Магаданской (0,53 кв.м) и Мурманской областях (0,57 кв.м).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область (1,104 кв.м)

Ярославская область (0,618 кв.м)

Тверская область (0,500 кв.м)

Вологодская область (0,500 кв.м)

Смоленская область (0,477 кв.м)

Новгородская область (0,464 кв.м)

Псковская область (0,413 кв.м)

ИСТОЧНИК KP.RU

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