2020-05-18T17:17:28+03:00
Происшествия

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области

Подозреваемый скрывался от следствия за сбыт наркотиков
Ольга ТРОФИМОВА
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Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"
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35-летний мужчина скрывался от следствия УМВД России по городу Краснодару как подозреваемый в сбыте наркотически средств (ч. 2 статьи 228 УК РФ).

За совершение данного преступления ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фигурант скрывался с 2018 года.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря слаженной работе сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Твери ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время подозреваемый будет передан инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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