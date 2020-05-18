Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области
Подозреваемый скрывался от следствия за сбыт наркотиков
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"
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35-летний мужчина скрывался от следствия УМВД России по городу Краснодару как подозреваемый в сбыте наркотически средств (ч. 2 статьи 228 УК РФ).
За совершение данного преступления ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фигурант скрывался с 2018 года.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря слаженной работе сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Твери ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время подозреваемый будет передан инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU