18 Май 2020 2020-05-18T16:31:13+03:00

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 45 540 пациентов Фото: ПТО

За сутки обследовано 566 человек

Изменить размер текста: A A

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 18 мая, на коронавирус протестировано 45 540 человек, за сутки тесты сдали еще 566 пациентов.

Результаты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови и подтверждают на уровне региона.

Тесты на коронавирус сдают граждане, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего заболевших - 1112.

509 пациентов выписаны из больниц, из них 9 - за минувшие сутки. В изоляции, под наблюдением врачей остаются 593 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU