Житель Тверской области нарубил леса на четыре миллиона рублей
Сообщение об обнаружении возле одного из населённых пунктов в Осташковском городском округе незаконной делянки поступило в межмуниципальный отдел МВД России "Осташковский" от представителя районного лесничества.
На месте правоохарнители выяснили, что злоумышленник вырубил 69 деревьев хвойных и лиственных пород на сумму 4,2 млн рублей. В ходе розыска установлена личность подозреваемого. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку по статье 260 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU