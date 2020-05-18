Житель Тверской области нарубил леса на четыре миллиона рублей

18 Май 2020 2020-05-18T16:23:49+03:00

Ущерб от незаконной деятельности составил 4,2 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Ему грозит семь лет тюрьмы

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Сообщение об обнаружении возле одного из населённых пунктов в Осташковском городском округе незаконной делянки поступило в межмуниципальный отдел МВД России "Осташковский" от представителя районного лесничества.

На месте правоохарнители выяснили, что злоумышленник вырубил 69 деревьев хвойных и лиственных пород на сумму 4,2 млн рублей. В ходе розыска установлена личность подозреваемого. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку по статье 260 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU