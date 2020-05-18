Прокуратура помогла получить жилье семье погорельцев в Тверской области

18 Май 2020 2020-05-18T16:11:42+03:00

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В прокуратуру Молоковского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее семья, являясь малоимущей, нуждается в предоставлении жилья.

В результате пожара жилплощадь, предоставленная им по договору социального найма, была уничтожена и признана непригодной для проживания. После чего семья с несовершеннолетним ребенком была признана малоимущей и поставлена в очередь на получение жилья. Однако до сих пор погорельцы вынуждены проживать в съемном жилье.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации поселка Молоково предоставить вне очереди жилое помещение семье, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU