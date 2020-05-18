В Твери полицейские раскрыли кражу велосипеда

18 Май 2020 2020-05-18T16:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже велосипеда в полицию обратился 37-летний житель Твери. Ущерб составил 13 000 рублей. Транспортное средство украли с лестничной площадки подъезда. Злоумышленник повредил металлический трос.

Потерпевший предоставил описание украденного имущества. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний житель Твери. Злоумышленник в содеянном сознался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU