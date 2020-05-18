В Твери полицейские раскрыли кражу велосипеда
С заявлением о краже велосипеда в полицию обратился 37-летний житель Твери. Ущерб составил 13 000 рублей. Транспортное средство украли с лестничной площадки подъезда. Злоумышленник повредил металлический трос.
Потерпевший предоставил описание украденного имущества. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний житель Твери. Злоумышленник в содеянном сознался.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU