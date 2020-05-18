Холодные ночи, дождливые дни: жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды

18 Май 2020 2020-05-18T15:57:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем, 18 мая, ГУ МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что ночью и утром 19 и 20 мая в отдельных районах Верхневолжья ожидаются заморозки до -2…0 градусов.

Днем столбик термометра не поднимется выше +9... +15 градусов. Будет ветрено и дождливо. Такая погода может продержаться до конца недели.

ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU