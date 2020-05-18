Холодные ночи, дождливые дни: жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды
Днем, 18 мая, ГУ МЧС России по Тверской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.
Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что ночью и утром 19 и 20 мая в отдельных районах Верхневолжья ожидаются заморозки до -2…0 градусов.
Днем столбик термометра не поднимется выше +9... +15 градусов. Будет ветрено и дождливо. Такая погода может продержаться до конца недели.
ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU