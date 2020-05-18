Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Твери

18 Май 2020 2020-05-18T15:24:27+03:00

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В Твери росгвардейцы предотвратили кражу в одном из магазинов. Сигнал тревоги поступил из гипермаркета. На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

На месте происшествия была задержана женщина, которая покинула магазин, не оплатив товар. В торговом зале она похитила фирменную пару обуви - женские полуботинки.

29-летняя неработающая местная жительница была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU