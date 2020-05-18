Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Твери
Женщина пыталась украсть пару дорогой обуви
Росгвардейцы задержли магазинную воровкуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Твери росгвардейцы предотвратили кражу в одном из магазинов. Сигнал тревоги поступил из гипермаркета. На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
На месте происшествия была задержана женщина, которая покинула магазин, не оплатив товар. В торговом зале она похитила фирменную пару обуви - женские полуботинки.
29-летняя неработающая местная жительница была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU