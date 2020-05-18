18 Май 2020 2020-05-18T14:44:37+03:00

В Красном Холме Тверской области продавали продукты с истекшим сроком годности Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Тверской области провела проверку в одном из Магазинов Красного Холма и установила, что в торговой точке реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.

Прокурором в отношении продавца магазина, ответственного за соблюдение срока годности продукции, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на 1000 рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU