В Тверской области выявлено 160 нарушений правил перевозки пассажиров
Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов
В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Тверской области Госавтоинспекция продолжает работу по сплошным проверкам автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
По данным ведомства, с начала 2020 года выявлено 160 нарушений. В период с 10 по 14 мая проверено 43 автобуса. Всего за 2020 год на территории Тверской области проведено 135 сплошных проверок.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU