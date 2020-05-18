В Тверской области выявлено 160 нарушений правил перевозки пассажиров

18 Май 2020 2020-05-18T14:39:10+03:00

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В Тверской области Госавтоинспекция продолжает работу по сплошным проверкам автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

По данным ведомства, с начала 2020 года выявлено 160 нарушений. В период с 10 по 14 мая проверено 43 автобуса. Всего за 2020 год на территории Тверской области проведено 135 сплошных проверок.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU