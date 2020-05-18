18 Май 2020 2020-05-18T14:30:25+03:00

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В Тверской области следователи расследуют уголовное дело об убийстве 48-летнего жителя Кимрского района.

Тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 апреля вблизи деревни Мерлино.

По версии следствия, днем, 27 апреля, злоумышленник без какой-либо причины из пистолета выстрелил в голову ранее не знакомого ему 48-летнего мужчины, нанес ему многочисленные ножевые ранения и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

- По уголовному делу в кратчайшие сроки выполнен значительный объем первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств убийства, в результате чего сотрудникам региональных УФСБ и УМВД России получены доказательства, свидетельствующие о причастности 18-летнего жителя города Кимры к совершению убийства, который был задержан по "горячим следам", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

В Тверской области нашли мужчину с простреленной головой.ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU