2020-05-18T13:24:13+03:00
Общество

В Тверчкой области подарочные наборы для новорожденных получили уже 5576 семей

Они вручаются с прошлого года по инициативе губернатора
Александр ЖМУЛИН
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Наборы для новорожденных начали дарить семьям в тверском регионе с октября прошлого года.Наборы для новорожденных начали дарить семьям в тверском регионе с октября прошлого года.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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С начала 2020 года в регионе счастливым родителям передано уже 3194 региональных подарочных набора для новорожденных. Всего же с начала раздачи таких наборов - с 1 октября прошлого года - их получили 5576 семей Верхневолжья.

Наборы для новорожденных в тверском регионе начали вручать по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография».

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям или опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в ЗАГСе.

На закупку подарочных комплектов в 2020 году в бюджете региона заложено 116,4 млн рублей. Каждая семья Верхневолжья, где родился ребенок, получает набор детского постельного белья, одежды и других вещей. О том, что конкретно входит в подарочный комплект, «КП»-Тверь» уже писала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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