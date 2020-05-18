В Тверчкой области подарочные наборы для новорожденных получили уже 5576 семей
С начала 2020 года в регионе счастливым родителям передано уже 3194 региональных подарочных набора для новорожденных. Всего же с начала раздачи таких наборов - с 1 октября прошлого года - их получили 5576 семей Верхневолжья.
Наборы для новорожденных в тверском регионе начали вручать по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография».
Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям или опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в ЗАГСе.
На закупку подарочных комплектов в 2020 году в бюджете региона заложено 116,4 млн рублей. Каждая семья Верхневолжья, где родился ребенок, получает набор детского постельного белья, одежды и других вещей. О том, что конкретно входит в подарочный комплект, «КП»-Тверь» уже писала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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