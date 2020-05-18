Водитель на иномарке сбил лося в Тверской области
В ДТП пострадали двое
В ДТП пострадали водитель и пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 15 мая, на 215 км автодороги М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 47-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", не выбрал безопасную скорость движения, наехал на лося и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель и 46-летняя женщина-пассажир, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью и были доставлены в ЦРБ № 1 г. Ржева.
ИСТОЧНИК KP.RU