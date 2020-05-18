2020-05-18T12:15:11+03:00
Происшествия

В Тверской области лесовоз протаранил девять автомобилей

Массовое ДТП произошло в Удомле
Ольга ТРОФИМОВА
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Массовое ДТП в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"Массовое ДТП в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"
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Авария произошла утром, 18 мая, в Удомле Тверской области. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано в Удомле" в соцсети.

По предварительной информации, водитель лесовоза не справился с управлением и въехал в припаркованные у предприятия автомобили.

Пострадали девять автомобилей.

Известно, что все они были пустые. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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