В Тверской области лесовоз протаранил девять автомобилей

18 Май 2020 2020-05-18T12:15:11+03:00

Массовое ДТП в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

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Авария произошла утром, 18 мая, в Удомле Тверской области. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано в Удомле" в соцсети.

По предварительной информации, водитель лесовоза не справился с управлением и въехал в припаркованные у предприятия автомобили.

Пострадали девять автомобилей.

Известно, что все они были пустые. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU