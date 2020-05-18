В Тверской области лесовоз протаранил девять автомобилей
Массовое ДТП произошло в Удомле
Массовое ДТП в Удомле Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"
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Авария произошла утром, 18 мая, в Удомле Тверской области. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано в Удомле" в соцсети.
По предварительной информации, водитель лесовоза не справился с управлением и въехал в припаркованные у предприятия автомобили.
Пострадали девять автомобилей.
Известно, что все они были пустые. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU