За ложный донос об изнасиловании жительница Тверской области заплатит штраф

18 Май 2020 2020-05-18T11:14:01+03:00

Женщина заявила в полицию на своего знакомого

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Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. 23-летняя жительница поселка Максатиха, находясь в гостях, в состоянии алкогольного опьянения добровольно вступила в интимную связь со своим знакомым, а после позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании.

Впоследствии заявительница пояснила, что позвонила в связи с тем, что была очень сильно пьяна.

Суд признал подсудимую виновной в совершении заведомо ложного доноса и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU