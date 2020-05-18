2020-05-18T11:14:01+03:00
Общество

За ложный донос об изнасиловании жительница Тверской области заплатит штраф

Женщина заявила в полицию на своего знакомого
Ольга ТРОФИМОВА
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За ложный донос женщина заплатит штрафЗа ложный донос женщина заплатит штрафФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. 23-летняя жительница поселка Максатиха, находясь в гостях, в состоянии алкогольного опьянения добровольно вступила в интимную связь со своим знакомым, а после позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании.

Впоследствии заявительница пояснила, что позвонила в связи с тем, что была очень сильно пьяна.

Суд признал подсудимую виновной в совершении заведомо ложного доноса и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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