В Тверской области двое подростков подозреваются в квартирной краже
Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков. Двух молодых людей - 16 и 7 лет подозревают в совершении квартирной кражи.
В марте 2020 года, подозревемые через чердачное помещение проникли в квартиру жительницы Нелидово и похитили имущество общей стоимостью 3000 рублей. Похищенным несовершеннолетние распорядились по своему усмотрению.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU