В Тверской области двое подростков подозреваются в квартирной краже

18 Май 2020 2020-05-18T11:03:08+03:00

В Тверской области подростки подозреваются в квартирной краже Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков. Двух молодых людей - 16 и 7 лет подозревают в совершении квартирной кражи.

В марте 2020 года, подозревемые через чердачное помещение проникли в квартиру жительницы Нелидово и похитили имущество общей стоимостью 3000 рублей. Похищенным несовершеннолетние распорядились по своему усмотрению.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU