В Тверской области под наблюдением врачей остаются 593 пациента с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T10:47:11+03:00

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В Тверской области выявлено еще 27 случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 18 мая составило - 1112 человек. Со вчерашнего дня 9 пациентов вылечились и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 509.

Под наблюдением медиков остаются 593 (+18 пациентов за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, новых смертельных случаев не зафиксировано. С начала пандемии скончались 10 человек.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 388 случаев, далее идут Кимры - 292 и Конаковский район - 140 .

По стране зафиксировано 8926 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU