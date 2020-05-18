В Тверской области под наблюдением врачей остаются 593 пациента с коронавирусом
В Тверской области выявлено еще 27 случаев коронавируса. Общее количество зараженных на 18 мая составило - 1112 человек. Со вчерашнего дня 9 пациентов вылечились и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 509.
Под наблюдением медиков остаются 593 (+18 пациентов за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, новых смертельных случаев не зафиксировано. С начала пандемии скончались 10 человек.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 388 случаев, далее идут Кимры - 292 и Конаковский район - 140 .
По стране зафиксировано 8926 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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