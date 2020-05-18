Трехлетний мальчик пострадал в ДТП по вине пьяного водителя в Твери

18 Май 2020 2020-05-18T09:33:53+03:00

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Авария произошла поздно вечером, 17 мая, на Октябрьском проспекте в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 47-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", наехал на мачту освещения.

В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик-пассажир. У него диагностированы травма головы и ушибы. Со слов водителя и пострадавшего на момент аварии он находился в детском удерживающем устройстве сзади справа.

ИСТОЧНИК KP.RU