Трехлетний мальчик пострадал в ДТП по вине пьяного водителя в Твери
Его доставили в больницу
В ДТП пострадал семилетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 17 мая, на Октябрьском проспекте в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 47-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", наехал на мачту освещения.
В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик-пассажир. У него диагностированы травма головы и ушибы. Со слов водителя и пострадавшего на момент аварии он находился в детском удерживающем устройстве сзади справа.
ИСТОЧНИК KP.RU