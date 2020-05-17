В Тверской области обнаружили место козлиных жертвенников

17 Май 2020 2020-05-17T17:59:35+03:00

В лесу под Максатихой кто-то убивает козлов. Фото: VK/Жизнь в Максатихе (ЖвМ)/Роман Хабарский

Это одна из версий, почему недалеко от Максатихи в лесу кто-то массово забивает козлов

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Об обнаружении места периодического забоя и разделки козлов, написал участник группы Вконтакте «Жизнь в Максатихе (ЖвМ)», снабдив всё не только рассказом, но и иллюстрациями козлиных черепов и других останков.

Далее автор рассказывает, что история тянется с марта, что они (жители рядом расположенной деревни) провели расследование, чтобы установить авторов деяния, но тщетно.

Версии же высказываются разные, от поставщиков парного мяса, которые перед доставкой заказчику так готовят деликатесный продукт, до нерадивых охотников и «сатанинских» обрядов.

В целом же пост написан, чтобы привлечь внимание к проблеме. Что, в общем-то, удалось, судя по вниманию СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU