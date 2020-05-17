Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области расскажет, о чём молчали экспонаты

17 Май 2020 2020-05-17T17:28:11+03:00

Произойдёт это в Международный День музеев

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В Международный День музеев, который отмечается 18 мая, Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» начнёт онлайн-проект «О чём молчат музейные предметы».

Поскольку у филиала нет своего сайта, акция стартует на персональной страничке в социальной сети Facebook.

Именно там будут публиковаться рассказы об экспонатах музея.

И первым героем станет хранящийся в «Ставке Сталина» патефон. Но узнают пользователи не только о патефоне, но и о музыкальных пристрастиях Вождя Народов, Верховного главнокомандующего, председателя Государственного комитета обороны, генералиссимуса Иосифа Сталина.

Филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в нынешнем виде существует с 2017 года, хотя музей уже существовал в деревне Хорошего до смерти Сталина и развенчания культа личности.

Затем в избе была библиотека и маленький закуток с редкими экспонатами о Сталине. В 1983 году музей вновь заработал в рамках подготовки к 40-летию Победы.

В Перестройку опять был заброшен.

Напомним, Сталин приезжал в Хорошего в августе 1943 года, где находился с 3 по 5 августа. Именно в Хорошего в ночь с 4 на 5 августа был отдан исторический приказ о первом салюте в честь освобождение городов. В данном случае речь шла об Орле и Белгороде, освобожденных в ходе Курской битвы.

ИСТОЧНИК KP.RU