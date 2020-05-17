Хотел сесть на мопед, а мопеда-то и нет
19-летний житель Конаково, что в Тверской области, хотел покататься на своём мопеде, но не смог. Кто-то украл его мопед, который стоял во дворе частного дома, лишив владельца и удовольствия и 20 000 рублей — такова сумма оценки похищенного.
Не теряя надежды на лучший исход, пострадавший сделал заявление полиции о краже.
Полицейские начали оперативный розыск и, сопоставив все факты, установили, что кражу мопеда совершил безработный сверстник пострадавшего.
Его задержали и он во всём чистосердечно признался. Мопед был возвращён владельцу, что существенно улучшило ему настроение.
А вот задержанный наоборот, расстроился, ведь он может лишиться свободы на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU