2020-05-17T14:22:58+03:00
Происшествия

Хотел сесть на мопед, а мопеда-то и нет

В Тверской области задержали похитителя двухколёсного транспорта
Олег ХАДАЕВ
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Полиция Конаково раскрыла кражу мопеда оперативно.Полиция Конаково раскрыла кражу мопеда оперативно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19-летний житель Конаково, что в Тверской области, хотел покататься на своём мопеде, но не смог. Кто-то украл его мопед, который стоял во дворе частного дома, лишив владельца и удовольствия и 20 000 рублей — такова сумма оценки похищенного.

Не теряя надежды на лучший исход, пострадавший сделал заявление полиции о краже.

Полицейские начали оперативный розыск и, сопоставив все факты, установили, что кражу мопеда совершил безработный сверстник пострадавшего.

Его задержали и он во всём чистосердечно признался. Мопед был возвращён владельцу, что существенно улучшило ему настроение.

А вот задержанный наоборот, расстроился, ведь он может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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