6500 детей и подростков из Тверской области ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия
6500 детей и подростков из Тверской области, а иногда и их родителей ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия.
Проблемы разные, но все их выслушивают и находят нужные слова поддержки психологи высокой квалификации.
К работе подключены и специалисты Тверского областного центра социальной помощи семье и детям «Семья».
Сегодня, 17 мая, когда в мире отмечается Международный день детского телефона доверия, есть повод напомнить бесплатный номер, где принимают и анонимные звонки: 8-800-2000-122.
На этом номере выслушают рассказ о любых проблемах и ни одного звонка без внимания не оставят.
А со специалистами центра «Семья» можно связаться и на их сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU