2020-05-17T13:16:40+03:00
Общество

6500 детей и подростков из Тверской области ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия

Их поддерживают высококвалифицированные психологи
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
У телефона доверия есть свой сайт.У телефона доверия есть свой сайт.
Изменить размер текста:

6500 детей и подростков из Тверской области, а иногда и их родителей ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия.

Проблемы разные, но все их выслушивают и находят нужные слова поддержки психологи высокой квалификации.

К работе подключены и специалисты Тверского областного центра социальной помощи семье и детям «Семья».

Сегодня, 17 мая, когда в мире отмечается Международный день детского телефона доверия, есть повод напомнить бесплатный номер, где принимают и анонимные звонки: 8-800-2000-122.

На этом номере выслушают рассказ о любых проблемах и ни одного звонка без внимания не оставят.

А со специалистами центра «Семья» можно связаться и на их сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
6500 детей и подростков из Тверской области ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия
О 500 выздоровевших от коронавируса рассказал оперативный штаб в Тверской области
В Тверской области разыскивается мужчина с татуировкой змеи на столбе
Вертолёты санавиации смогут приземляться ещё в трёх районах Тверской области
В Тверской области будут искать мины, бомбы и гранаты
Такси оказалось на пандусе для пешеходов магазина в Твери
Коронавирус в Твери: на базе Тверской городской больницы №5 откроется ещё один коронавирусный госпиталь
Бизнесменов из Твери научат бизнес вести
Безработный украл кассовый терминал для банковских карт
У главы Удомельского городского округа обнаружен коронавирус
Медведь пустился наутёк от фотоловушки в Тверской области
Новые данные о выздоровевших и заболевших в Тверской области от коронавируса обнародовал оперативный штаб
На пешеходном переходе в Твери сбит мужчина
Площадь лесов в Тверской области стала больше
Когда в Твери начнутся отключения подачи горячей воды ещё не решено
Дважды в одну чащу не войти: Леса в Тверской области до 1 июня остаются закрытыми для посещений
В Ржеве и Кимрах перейдут на новую модель пассажирских перевозок в Тверской области
"Бал тюльпанов" в тверском Ботаническом саду пройдет онлайн