6500 детей и подростков из Тверской области ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия

17 Май 2020 2020-05-17T13:16:40+03:00

У телефона доверия есть свой сайт.

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6500 детей и подростков из Тверской области, а иногда и их родителей ежегодно обращаются за помощью на детский телефон доверия.

Проблемы разные, но все их выслушивают и находят нужные слова поддержки психологи высокой квалификации.

К работе подключены и специалисты Тверского областного центра социальной помощи семье и детям «Семья».

Сегодня, 17 мая, когда в мире отмечается Международный день детского телефона доверия, есть повод напомнить бесплатный номер, где принимают и анонимные звонки: 8-800-2000-122.

На этом номере выслушают рассказ о любых проблемах и ни одного звонка без внимания не оставят.

А со специалистами центра «Семья» можно связаться и на их сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU