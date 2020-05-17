О 500 выздоровевших от коронавируса рассказал оперативный штаб в Тверской области
О выздоровевших и заболевших от коронавируса рассказал оперативный штаб в Тверской области 17 мая:
1085 заражённых с начала пандемии (+26 за стуки);
575 находятся под наблюдением врачей (+1);
500 выписаны по факту выздоровления (+25);
10 умерло (0).
Для установления и подтверждения диагнозов в пяти лабораториях региона обследовано на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 44 974 человека (+737 за сутки).
Новые случаи заражения выявлены в 10 районах области.
Тверская область одной из первых в России продолжила смягчать режим самоизоляции. И хоть масочный режим не введён в регионе как обязательный, жителям настоятельно рекомендовано носить защитные маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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