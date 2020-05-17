О 500 выздоровевших от коронавируса рассказал оперативный штаб в Тверской области

17 Май 2020 2020-05-17T11:07:17+03:00

Новости о коронавирусе в Тверской области за 17 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы выявить инфицированных проведено исследование 44 974 человек

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О выздоровевших и заболевших от коронавируса рассказал оперативный штаб в Тверской области 17 мая:

1085 заражённых с начала пандемии (+26 за стуки);

575 находятся под наблюдением врачей (+1);

500 выписаны по факту выздоровления (+25);

10 умерло (0).

Для установления и подтверждения диагнозов в пяти лабораториях региона обследовано на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 44 974 человека (+737 за сутки).

Новые случаи заражения выявлены в 10 районах области.

Тверская область одной из первых в России продолжила смягчать режим самоизоляции. И хоть масочный режим не введён в регионе как обязательный, жителям настоятельно рекомендовано носить защитные маски.

ИСТОЧНИК KP.RU