В Тверской области разыскивается мужчина с татуировкой змеи на столбе
Он вышел из дома и больше его никто не видел
Сергей Рабцун вышел из дома и пропал. Фото: ВПСО "Сова"
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58-летний Сергей Рабцун 13 мая вышел из своего дома в деревне Носово, Тверской области, что на правом берегу Волги и в семи километрах ниже по течению от Калязина.
Мужчина среднего роста. На плече татуировка змеи оплетающей столб. Есть шрам от аппендицита.
Информацию о пропавшем разместил Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) "Сова".
Если вам что-то известно, звоните 112.
Розыскное объявление. Фото: ВПСО "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU