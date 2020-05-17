В Тверской области разыскивается мужчина с татуировкой змеи на столбе

17 Май 2020 2020-05-17T08:07:18+03:00

Сергей Рабцун вышел из дома и пропал. Фото: ВПСО "Сова"

Он вышел из дома и больше его никто не видел

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58-летний Сергей Рабцун 13 мая вышел из своего дома в деревне Носово, Тверской области, что на правом берегу Волги и в семи километрах ниже по течению от Калязина.

Мужчина среднего роста. На плече татуировка змеи оплетающей столб. Есть шрам от аппендицита.

Информацию о пропавшем разместил Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) "Сова".

Если вам что-то известно, звоните 112.

Розыскное объявление. Фото: ВПСО "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU