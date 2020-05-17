Вертолёты санавиации смогут приземляться ещё в трёх районах Тверской области
Там будут построены новые вертолётные площадки
Будут построены ещё три площадки для посадки вертолётов. Фото: ПТО
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В Тверской области будут построены три новые вертолётные площадки, на которые смогут приземляться вертолёты санавиации, да и другого ведомственного подчинения.
Такое решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Сейчас в 42-административных единицах региона действуют 25 вертолётных площадок.
Кстати, в прошлом году вертолёты санавиации совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU