2020-05-17T07:05:18+03:00
Политика

В Тверской области будут искать мины, бомбы и гранаты

Работы проведут специалисты МЧС России
Олег ХАДАЕВ
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Специалисты "Лидера" найдут всё, что может взорваться. Фото МЧС России.Специалисты "Лидера" найдут всё, что может взорваться. Фото МЧС России.
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Поиск мин, бомб и гранат — любых взрывоопасных предметов, будет проводится этим летом на территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области.

Работы, по просьбе правительства Тверской области, проведут специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Ранее представители «Лидера» обследовали территорию, где сейчас возведён мемориал Советскому солдату под Ржевом. В ходе этих работ было обнаружено свыше 500 смертоносных предметов, которые лежали в почве неразорвавшимися.

Сейчас обследование территорий, где проходили жестокие бои, продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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