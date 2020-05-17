2020-05-17T06:39:48+03:00
Происшествия

Такси оказалось на пандусе для пешеходов магазина в Твери

В соцсети появилось фото необычного ДТП
Олег ХАДАЕВ
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Очевидцы запечатлели ДТП. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса БобровскаяОчевидцы запечатлели ДТП. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская
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Необычное ДТП произошло на Волоколамском проспекте у дома №9, сразу за выездом с улицы Озёрная.

Автомобиль такси перегородил тротуар. Причём, задние колёса автомобиля стоят на пандусе супермаркета для колясок и колясочников. Передние же колёса упираются в парковочный карман.

А в такси упирается легковой автомобиль с оторванным бампером.

То ли это он ударом забросил такси на тротуар, то ли такси с тротуара въехало в легковушку — по фото понять трудно, а других подробностей пока неизвестно.

Известно лишь, что случилось всё в ночь с 16 на 17 мая. Фотографии опубликовал паблик «Подслушано у водителей. Тверь».

Пользователи обмениваются информацией о происшедшем и отмечают, что на этом участке Волоколамского проспекта немало водителей, из за хорошего покрытия, превышают скорость, что и приводит к ДТП.

Что на самом деле произошло - понять сложно. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская

Что на самом деле произошло - понять сложно. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская

ДТП привлекло внимание других водителей. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская

ДТП привлекло внимание других водителей. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская

ИСТОЧНИК KP.RU

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