Такси оказалось на пандусе для пешеходов магазина в Твери
Необычное ДТП произошло на Волоколамском проспекте у дома №9, сразу за выездом с улицы Озёрная.
Автомобиль такси перегородил тротуар. Причём, задние колёса автомобиля стоят на пандусе супермаркета для колясок и колясочников. Передние же колёса упираются в парковочный карман.
А в такси упирается легковой автомобиль с оторванным бампером.
То ли это он ударом забросил такси на тротуар, то ли такси с тротуара въехало в легковушку — по фото понять трудно, а других подробностей пока неизвестно.
Известно лишь, что случилось всё в ночь с 16 на 17 мая. Фотографии опубликовал паблик «Подслушано у водителей. Тверь».
Пользователи обмениваются информацией о происшедшем и отмечают, что на этом участке Волоколамского проспекта немало водителей, из за хорошего покрытия, превышают скорость, что и приводит к ДТП.
Что на самом деле произошло - понять сложно. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская
ДТП привлекло внимание других водителей. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Инесса Бобровская
ИСТОЧНИК KP.RU