2020-05-16T17:45:18+03:00
Экономика

Бизнесменов из Твери научат бизнес вести

Инициатор встречи Минэкономразвития РФ
Олег ХАДАЕВ
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Бизнесменов Твери ждут на вебинаре.Бизнесменов Твери ждут на вебинаре.
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Министерство экономического развития РФ с целью поддержки бизнеса в текущей сложной ситуации 20, 27 мая и 3 июня приглашают предпринимателей к участию в вебинарах-марафонах «Мой бизнес». Участие бесплатное и доступное для всех, в том числе и для бизнесменов из Тверской области.

Первый вебинар прошёл 13 мая.

Планируя участие в вебинарах, нужно помнить, что продолжаются они весь день.

На площадках вебинара эксперты и представители бизнеса делятся опытом и реальными практическими советами. Все выступления поделены на отраслевые тематики. К трансляции можно подключиться в любое удобное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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