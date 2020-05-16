Бизнесменов из Твери научат бизнес вести
Министерство экономического развития РФ с целью поддержки бизнеса в текущей сложной ситуации 20, 27 мая и 3 июня приглашают предпринимателей к участию в вебинарах-марафонах «Мой бизнес». Участие бесплатное и доступное для всех, в том числе и для бизнесменов из Тверской области.
Первый вебинар прошёл 13 мая.
Планируя участие в вебинарах, нужно помнить, что продолжаются они весь день.
На площадках вебинара эксперты и представители бизнеса делятся опытом и реальными практическими советами. Все выступления поделены на отраслевые тематики. К трансляции можно подключиться в любое удобное время.
ИСТОЧНИК KP.RU