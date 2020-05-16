Безработный украл кассовый терминал для банковских карт
Вещь в быту бесполезная, но сеть можно реально
Безработный в Твери украл терминал.
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В полицию Заволжского района Твери позвонили продавцы и сообщили, что неизвестный похитил с прилавка терминал для банковских карт.
Не откладывая на завтра, по горячим следам, полицейские приступили к розыску подозреваемого и результаты не заставили себя ждать.
Любителем бесполезных краж, ведь терминал для сбора данных в быту применить никак нельзя, оказался 41-летний безработный житель Твери.
За кражу и причинения ущерба магазину на 13 000 рублей, гангстеру грозит суд. А пока он отпущен под подписку а невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU