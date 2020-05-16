У главы Удомельского городского округа обнаружен коронавирус

16 Май 2020 2020-05-16T15:11:30+03:00

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О том, что у главы Удомельского городского округа Рема Рихтера обнаружен коронавирус, сообщается на официально страничке Округа в социальной сети.

Вот текст сообщения: «12.05 у Главы Удомельского городского округа выявлен положительный тест на covid-19. Госпитализирован в цмсч-141. Состояние удовлетворительное».

На официальном сайте администрации, в свою очередь, размещена информация о закрытии здания администрации на карантин (стиль и орфография сохранены): «Уже выявлен круг лиц, находившихся в контакте с Главой округа, сформирован перечень и передан в ФБУЗ ЦМСЧ №141. Все контактные находятся на режиме изоляции в домашних условиях под медицинским наблюдением, взяты тесты.

В здании Администрации УГО введен масочный режим, проводится ежедневный температурный мониторинг, а также обработка помещений с соблюдением всех предписаний санитарных служб.

Вход в административное здание Администрации Удомельского городского округа закрыт».

Напомним, Удомля — одна из четырёх административных единиц региона, куда въезд разрешён только по пропускам.

Такой же режим действует в Конаково, Солнечном и Озёрном.

Сообщение о заболевании в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU