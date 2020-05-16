16 Май 2020 2020-05-16T12:24:20+03:00

Медведь просто шёл по лесу, когда увидел фотоловушку. Фото: Youtube, В Ладу С Природой

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Медведь пустился наутёк от фотоловушки в Тверской области. Такие кадры запечатлела видеокамера в лесу под Вышним Волочком.

Запись, сделанную в конце апреля, вышневолоцкие экооктивисты выложили в свой аккаунт «В ладу с природой», на видеохостинге Youtube.

Косолапый вначале не спеша идёт по ещё не покрытому растительностью лесу, выискивая что-либо из пропитания, как вдруг замечает фотоловушку.

Мишка некоторое время осторожно смотрит на неё, оценивая степень опасности, а потом просто убегает.

Следует отметить, что медведь для весны выглядит достаточно упитанным.

Медведь в Тверской области испугался фотоловушки и пустился наутёк.

ИСТОЧНИК KP.RU