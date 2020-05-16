Медведь пустился наутёк от фотоловушки в Тверской области
Медведь пустился наутёк от фотоловушки в Тверской области. Такие кадры запечатлела видеокамера в лесу под Вышним Волочком.
Запись, сделанную в конце апреля, вышневолоцкие экооктивисты выложили в свой аккаунт «В ладу с природой», на видеохостинге Youtube.
Косолапый вначале не спеша идёт по ещё не покрытому растительностью лесу, выискивая что-либо из пропитания, как вдруг замечает фотоловушку.
Мишка некоторое время осторожно смотрит на неё, оценивая степень опасности, а потом просто убегает.
Следует отметить, что медведь для весны выглядит достаточно упитанным.
Медведь в Тверской области испугался фотоловушки и пустился наутёк.
ИСТОЧНИК KP.RU