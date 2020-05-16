Новые данные о выздоровевших и заболевших в Тверской области от коронавируса обнародовал оперативный штаб
Данные по распространению коронавируса в Тверской области на 16 мая, распространённые оперативным штабом, таковы:
1059 заражённых с начала пандемии (+53 за стуки);
574 находятся под наблюдением врачей (+25);
475 выписаны по факту выздоровления (+28);
10 умерло (0).
Для установления и подтверждения диагнозов в пяти лабораториях региона обследовано на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 44237 человек (+1501 за сутки).
Новые случаи заражения выявлены в 11 районах области.
Тверская область одной из первых в России начала смягчать режим самоизоляции. И хоть масочный режим не введён в регионе как обязательный, жителям настоятельно рекомендовано носить защитные маски.
Сегодня, 16 мая, заканчивается второй месяц режима самоизоляции и ограничений на территории Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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