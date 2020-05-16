2020-05-16T11:30:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые данные о выздоровевших и заболевших в Тверской области от коронавируса обнародовал оперативный штаб

Для выявления заражённых проведено исследование 44 237 человек
Олег ХАДАЕВ
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В Тверской области прошло два месяца с момента введения ограничений из-за коронавируса.В Тверской области прошло два месяца с момента введения ограничений из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Данные по распространению коронавируса в Тверской области на 16 мая, распространённые оперативным штабом, таковы:

1059 заражённых с начала пандемии (+53 за стуки);

574 находятся под наблюдением врачей (+25);

475 выписаны по факту выздоровления (+28);

10 умерло (0).

Для установления и подтверждения диагнозов в пяти лабораториях региона обследовано на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 44237 человек (+1501 за сутки).

Новые случаи заражения выявлены в 11 районах области.

Тверская область одной из первых в России начала смягчать режим самоизоляции. И хоть масочный режим не введён в регионе как обязательный, жителям настоятельно рекомендовано носить защитные маски.

Сегодня, 16 мая, заканчивается второй месяц режима самоизоляции и ограничений на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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