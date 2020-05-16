На пешеходном переходе в Твери сбит мужчина
У него сотрясение мозга и другие травмы
Мужчина был сбит на пешеходном переходе в Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области.
Изменить размер текста:
В Твери на улице Туполева водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода, который переходил улицу по пешеходному переходу.
Беда случилась на пересечении с улицей 2-я Силикатная.
У, предположительно 60-летнего пешехода сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер, травма глаза. Без сознания он госпитализирован. Личность устанавливается.
Водитель был трезв.
Экипаж ДПС, прибывший по вызову, был в защитных масках, как рекомендуется ходить всем во времена коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU