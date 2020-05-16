На пешеходном переходе в Твери сбит мужчина

16 Май 2020 2020-05-16T10:09:30+03:00

Мужчина был сбит на пешеходном переходе в Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области.

У него сотрясение мозга и другие травмы

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В Твери на улице Туполева водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода, который переходил улицу по пешеходному переходу.

Беда случилась на пересечении с улицей 2-я Силикатная.

У, предположительно 60-летнего пешехода сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер, травма глаза. Без сознания он госпитализирован. Личность устанавливается.

Водитель был трезв.

Экипаж ДПС, прибывший по вызову, был в защитных масках, как рекомендуется ходить всем во времена коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU