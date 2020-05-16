16 Май 2020 2020-05-16T07:46:09+03:00

Лесов в Тверской области становится больше. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Площадь лесов в Тверской области стала больше. Такой вопрос решён Межведомственной комиссией по земельным отношениям при правительстве региона, которую провёл губернатор Игорь Руденя.

Шесть участков, общей площадью 980 гектаров, переведены из земель запаса в лесной фонд.

В прошлом году в Гослесфонд передано 4800 гектаров земель.

В этом году эта цифра вырастет более чем в 15 раз, лесов станет больше на 65900 гектаров.

Кстати, не смотря на обилие лесов, ходить в них нельзя — действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU