2020-05-16T07:46:09+03:00
Экономика

Площадь лесов в Тверской области стала больше

И продолжит увеличиваться
Олег ХАДАЕВ
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Лесов в Тверской области становится больше.Лесов в Тверской области становится больше.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Площадь лесов в Тверской области стала больше. Такой вопрос решён Межведомственной комиссией по земельным отношениям при правительстве региона, которую провёл губернатор Игорь Руденя.

Шесть участков, общей площадью 980 гектаров, переведены из земель запаса в лесной фонд.

В прошлом году в Гослесфонд передано 4800 гектаров земель.

В этом году эта цифра вырастет более чем в 15 раз, лесов станет больше на 65900 гектаров.

Кстати, не смотря на обилие лесов, ходить в них нельзя — действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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