Площадь лесов в Тверской области стала больше
И продолжит увеличиваться
Лесов в Тверской области становится больше.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Площадь лесов в Тверской области стала больше. Такой вопрос решён Межведомственной комиссией по земельным отношениям при правительстве региона, которую провёл губернатор Игорь Руденя.
Шесть участков, общей площадью 980 гектаров, переведены из земель запаса в лесной фонд.
В прошлом году в Гослесфонд передано 4800 гектаров земель.
В этом году эта цифра вырастет более чем в 15 раз, лесов станет больше на 65900 гектаров.
Кстати, не смотря на обилие лесов, ходить в них нельзя — действует особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU