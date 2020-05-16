Когда в Твери начнутся отключения подачи горячей воды ещё не решено

16 Май 2020 2020-05-16T06:57:52+03:00

Горячую воду в Твери пока не будут отключать. Фото: ПТО

Зато определены срок для ряда районов Тверской области

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Отключения горячего водоснабжения в Твери должны были начаться 12 мая. Но 9 мая стало известно, что губернатор Тверской области, в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса, принял решение отложить в Твери и других районах области отключения горячей воды.

А 15 мая на онлайн-совещании по вопросам ЖКХ с министрами правительства региона, Игорь Руденя обсудил перспективы возобновления планового отключения горячей воды.

В Твери конкретные сроки горячего обезвоживания ещё не выработаны, а вот в ряде районов области конкретика появилась.

Так в Ржеве и Конаковском районе горячую воду начнут отключать с 1 июня, в Торжке, Кимрах и Вышневолоцком городском округе – с 1 июля.

Так же на июль перенесено отключение в Кашинском, Осташковском, Нелидовском городских округах и в Бологовском, и Лихославльском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU