Дважды в одну чащу не войти: Леса в Тверской области до 1 июня остаются закрытыми для посещений

16 Май 2020 2020-05-16T06:29:29+03:00

Чтобы леса в Тверской области не горели, в них запрещено входить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй раз продлено ограничение посещений лесов

Изменить размер текста: A A

В связи с противопожарным режимом леса в Тверской области закрыты для посещений с 1 апреля. Вначале запрет на посещения чащ действовал до конца апреля, затем его продлили до 14 мая и вот второе продление — до 1 июня.

В период действия ограничения, в леса нельзя входить и въезжать. Нарушителей ждёт штраф в 5000 рублей.

Такие меры призваны снизить риск возникновения лесных пожаров.

На время действия противопожарного режима, лесные массивы патрулируются как наземными патрулями, так и с воздуха.

Обнаружив лесной пожар, наберите 112 — единый телефон спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU