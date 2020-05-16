2020-05-16T06:29:29+03:00
Происшествия

Дважды в одну чащу не войти: Леса в Тверской области до 1 июня остаются закрытыми для посещений

Во второй раз продлено ограничение посещений лесов
Олег ХАДАЕВ
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Чтобы леса в Тверской области не горели, в них запрещено входить.Чтобы леса в Тверской области не горели, в них запрещено входить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с противопожарным режимом леса в Тверской области закрыты для посещений с 1 апреля. Вначале запрет на посещения чащ действовал до конца апреля, затем его продлили до 14 мая и вот второе продление — до 1 июня.

В период действия ограничения, в леса нельзя входить и въезжать. Нарушителей ждёт штраф в 5000 рублей.

Такие меры призваны снизить риск возникновения лесных пожаров.

На время действия противопожарного режима, лесные массивы патрулируются как наземными патрулями, так и с воздуха.

Обнаружив лесной пожар, наберите 112 — единый телефон спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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