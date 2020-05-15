2020-05-15T23:45:54+03:00
Общество

В Ржеве и Кимрах перейдут на новую модель пассажирских перевозок в Тверской области

О таких планах сообщает областное правительство
Александр ЖМУЛИН
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В регионе продолжат внедрять новую модель пассажирских перевозок. Фото: ПТОВ регионе продолжат внедрять новую модель пассажирских перевозок. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором обсуждались планы по дальнейшему внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской области. В первую очередь речь идёт о Ржеве и Кимрах.

Как сообщило областное правительство, подготовлен проект «дорожной карты» внедрения новой модели пассажирских перевозок в Ржеве, Кимрах, Старице и Торжке.

- Транспорт Верхневолжья» оправдал наши надежды, это другой вид нашего города и Калининского района. Следующие точки развития - крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы, и мы уже в этом году начнём расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия, - отметил губернатор.

Напомним, что в Твери и Калининском районе поэтапно введены все 85 запланированных маршрута, на рейсах работает 471 автобус экологического стандарта «Евро-5». На работу принято 833 водителя.

Во всех автобусах, курсирующих по маршрутам, регулярно проводится дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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