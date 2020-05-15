2020-05-15T23:26:38+03:00
Звезды

"Бал тюльпанов" в тверском Ботаническом саду пройдет онлайн

Ожидаются сюрпризы
Ирина ТАРАСОВА
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Ботанический сад хочет поделиться со всеми своей цветущей красотой. Фото: Ботанический сад ТвГУБотанический сад хочет поделиться со всеми своей цветущей красотой. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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В Ботаническом саду Тверского государственного университета началась подготовка к Балу тюльпанов. Однако формат мероприятия в этом году изменится, ведь из-за пандемии в сад пока не попасть.

- Несмотря на то, что сад закрыт, нам очень хочется поделиться с вами цветущей красотой. В этом году наш традиционный семейный праздник "Бал тюльпанов" пройдёт онлайн. - рассказал директор Ботанического сада ТвГУ Юрия Наумцев.

О некоторых моментах предстоящего праздника уже известно. Например, зрителей будет ждать яркий танец тюльпанов в исполнении Школы социальных танцев ArmenyCasa.

ИСТОЧНИК KP.RU

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