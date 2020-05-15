"Бал тюльпанов" в тверском Ботаническом саду пройдет онлайн
В Ботаническом саду Тверского государственного университета началась подготовка к Балу тюльпанов. Однако формат мероприятия в этом году изменится, ведь из-за пандемии в сад пока не попасть.
- Несмотря на то, что сад закрыт, нам очень хочется поделиться с вами цветущей красотой. В этом году наш традиционный семейный праздник "Бал тюльпанов" пройдёт онлайн. - рассказал директор Ботанического сада ТвГУ Юрия Наумцев.
О некоторых моментах предстоящего праздника уже известно. Например, зрителей будет ждать яркий танец тюльпанов в исполнении Школы социальных танцев ArmenyCasa.
ИСТОЧНИК KP.RU