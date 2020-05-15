В Тверской области полицейские задержали мужчину, который бил стекла в отделении банка

15 Май 2020 2020-05-15T18:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области к административной ответственности привлекли жителя города Конаково.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина бил стекла в дверях отделения банка. На требования прибывших сотрудников полиции дебошир ответил отказом, нецензурно выражался в адрес стражей порядка, хватался за форменное обмундирование.

На суде фигурант рассказал, что начал бить стекла после того, как банкомат не вернул его карту, и попросил суд ограничиться штрафом.

- Постановлением Конаковского городского суда мужчине назначен административный штраф, - сообщила пресс-служба суда.

В доход государства ему придется заплатить 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU