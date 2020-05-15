В Твери пропала 44-летняя Марина Шавалкина

15 Май 2020 2020-05-15T18:15:04+03:00

Женщина ушла из дома 4 мая Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"

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В Твери с 4 мая ищут Марину Александровну Шавалкину, 1976 года рождения. Женщина ушла из дома на улице Артюхиной и пропала.

Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавшая ростом 170 см, среднего телосложения, волосы крашенные с розовым оттенком, глаза сине-голубые. Была одета в короткую кожаную куртку черного цвета, синие джинсы, черные полусапоги. При себе имела рюкзак, телефон и документы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (915) 722-55-66, 8 (910) 646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU