В Тверской области к интернету подключат ещё 26 библиотек в районах
На президиуме областного правительства рассмотрели вопрос выделения средств на подключение муниципалитетов библиотек к сети интернет, а также поддержку лучших сельских домов культуры.
Всего на это направляется свыше 3,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Из них 1,2 млн рублей пойдёт на подключение к интернету 26 библиотек в Кашинском и Осташковском городских округов, Бежецком, Бельском, Калининском, Кувшиновском, Молоковском и Оленининском районах.
После этого доступом к мировой сети будут обеспечены 622 муниципальные библиотеки из 642 действующих.
- Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это тоже часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности, - считает губернатор Игорь Руденя.
2,4 млн рублей направят на поддержку лучших сельских учреждений культуры: по 100 тыс. на укрепление материально-технической базы 18 ДК в 12 муниципальных образованиях.
12 лучших работников сельских домов культуры и библиотек получат поддержку в размере 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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