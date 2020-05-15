2020-05-15T17:48:49+03:00
Общество

В Тверской области к интернету подключат ещё 26 библиотек в районах

На эти цели направят более 1,2 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
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Вопрос рассмотрели на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор. Фото: ПТО.Вопрос рассмотрели на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор. Фото: ПТО.
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На президиуме областного правительства рассмотрели вопрос выделения средств на подключение муниципалитетов библиотек к сети интернет, а также поддержку лучших сельских домов культуры.

Всего на это направляется свыше 3,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Из них 1,2 млн рублей пойдёт на подключение к интернету 26 библиотек в Кашинском и Осташковском городских округов, Бежецком, Бельском, Калининском, Кувшиновском, Молоковском и Оленининском районах.

После этого доступом к мировой сети будут обеспечены 622 муниципальные библиотеки из 642 действующих.

- Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это тоже часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности, - считает губернатор Игорь Руденя.

2,4 млн рублей направят на поддержку лучших сельских учреждений культуры: по 100 тыс. на укрепление материально-технической базы 18 ДК в 12 муниципальных образованиях.

12 лучших работников сельских домов культуры и библиотек получат поддержку в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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