Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области
В прокуратуру Сандовского района обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка имеет статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Она окончила политехнических техникум, после чего вынуждена жить на съемной квартире. Своего жилья у заявительницы нет.
В 2019 году она была включена в муниципальный список лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, но квартиру так и не получила.
С целью защиты прав сироты прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить девушку жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.
Требования прокурора удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU