2020-05-15T17:34:01+03:00
Общество

Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области

Девушке предоставили жилое помещение
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась жилья для сироты Фото: архив "КП"Прокуратура добилась жилья для сироты Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Сандовского района обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка имеет статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Она окончила политехнических техникум, после чего вынуждена жить на съемной квартире. Своего жилья у заявительницы нет.

В 2019 году она была включена в муниципальный список лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, но квартиру так и не получила.

С целью защиты прав сироты прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить девушку жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.

Требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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